Onthutsend zwak GA Eagles helpt MVV aan vervroegd carnaval

WEDSTRIJDVERSLAGGo Ahead Eagles heeft het Limburgse carnaval met een week vervroegd. Met een regelrechte wanprestatie legden de Deventenaren, een week voor het carnavalsfeest in Zuid-Nederland, MVV geen strobreed in de weg. Het broddelwerk leverde een 3-0 nederlaag op.

Het was de tweede verliespartij in vier dagen voor GA Eagles. Maar waar de nederlaag tegen FC Utrecht in de KNVB-beker voor berusting zorgde, oogde het optreden in Maastricht vooral wanhopig. In de slotfase kreeg de ploeg nog wat kansen, via de aardig ingevallen Bannink, maar de zeperd was niet meer dan verdiend.

Edqvist

GA Eagles begon met Adrian Edqvist in de basis. De Zweedse flankspeler kreeg de voorkeur boven de met lichte klachten kampende Martijn Berden. Voor Edqvist was het zijn achttiende optreden vor GA Eagles, maar pas de tweede keer dat hij in een competitiewedstrijd in de basis mocht beginnen. Eerder stond hij aan de aftrap tegen Helmond Sport. Zoals hij ook mocht starten in de bekerduels tegen Almere City en FC Twente. Verder liet trainer Jack de Gier zijn ploeg intact die vorige week met 3-1 wist te winnen van FC Eindhoven.

Daadkracht

Het was MVV wat in de aftastende openingsfase het meest daadkrachtig was. Na amper tien minuten was het GA Eagles-spits Antoine Rabillard die zijn elftal overeind hield. Een MVV-hoekschop van Holtby kwam op het hoofd van Mahmutovic, die de verre hoek vond. Daar stond echter ook Rabillard, die even later zelf gevaarlijk is aan de overzijde. Een pass van Edqvist zet de Fransoos vrij voor keeper Bertrams, maar een stevige duw van Mahmutovic voorkomt een doelpoging van Rabillard. Arbiter Bijl staat er bovenop en wuift het weg.

Verhulst

MVV was echter de bovenliggende partij voor rust, maar inzetten van Mahmutovic en Balikwisha verdwenen net naast het doel van Verhulst, oud-keeper van MVV. De Limburgers kwamen na ruim een half uur verdiend op voorsprong. GA Eagles had de schiettent nu echt geopend en het was Verhulst die - na alweer hoekschop nummer zes van MVV - nog redde op inzetten van Mares en Van den Hurk. De derde poging was Verhulst echter te machtig. Mares tekende voor de 1-0. GA Eagles mocht zich in de handen wrijven dat de schade voor rust tot die ene treffer beperkt bleef, want Goppel vond kort na de voorsprong wederom de vuisten van Verhulst.

Tweede helft

Na de pauze mocht de onzichtbare Navratil in de kleedkamer achterblijven. De Tsjech werd vervangen door Martijn Berden. Veel veranderde het niet aan het spelbeeld. GA Eagles modderde vrolijk door en na tien minuten mocht ook Alexander Bannink het kunstgras op om de zwakke Maël Corboz te vervangen.

Het leverde GA Eagles zo waar de eerste kans op na ruim een uur. Een hoekschop van Ahannach werd ingekopt door Jeroen Veldmate. Op de doellijn heeft Jenthe Mertens de bal voor het intikken, maar de Belgische back zag een MVV-verdediger (liggend op de doellijn) redding brengen. Het was een oprisping, want in de tussentijd verzuimde MVV de score naar 2-0 te tillen. Het was Verhulst die het zwakke GA Eagles in de wedstrijd hield.

Anier

Met Henri Anier het laatste deel in de ploeg – De spits uit Estland maakte zijn debuut voor GA Eagles – gingen de Deventenaren op jacht naar de gelijkmaker. Maar het was juist MVV dat het dichtst bij een treffer kwam. Holtby schoot de bal na een vrije trap op randje zestien via de muur maar net over het doel. Na 73 minuten was het echter toch raak voor MVV. Goppel raakte de paal, maar de rebound was voor Mares die met zijn tweede van de middag GA Eagles een knock-out gaf. Hoewel Bannink nog wat kansen kreeg – MVV haalde zijn inzet in de slotfase van de doellijn – was het spits Anthony van den Hurk die zorgde voor een vervroegd carnaval in Maastricht.

MVV-GA Eagles 3-0 (1-0). 32. Luc Mares 1-0, 73. Mares 2-0, 86. Anthony van den Hurk 3-0.

Opstelling GA Eagles: Verhulst; Mertens, Van Iperen, Veldmate, Brito; Corboz (55. Bannink), Lieftink, Ahannach; Navrátil (46. Berden), Rabillard, Edqvist (67. Anier)

Volledig scherm MVV-GA Eagles, zondagmiddag 14.30 uur, stadion De Geusselt in Maastricht. © de Stentor

Wedstrijdfeiten:

• GA Eagles speelde veertig keer eerder een competitieduel in Maastricht. Daarvan leverden er 26 minimaal een punt op voor de Deventer ploeg.

• GA Eagles is al elf uitwedstrijden op rij doeltreffend in de Keuken Kampioen Divisie. Alleen bij Cambuur lukte dat niet in augustus.

• GA Eagles en MVV scoorden in de laatste zes onderlinge wedstrijden in Maastricht samen liefst 29 keer.

• GA Eagles won de laatste vier wedstrijden van MVV (uit en thuis). MVV won in augustus 2017 voor het laatst: 4-3.

• MVV is al bijna vijf maanden zonder verlies in eigen stadion. Jong Ajax was in september de laatste ploeg die won in Maastricht: 1-4.

• GA Eagles-keeper Hobie Verhulst keepte in het seizoen 2014/2015 bij MVV.

• Elso Brito en Jenthe Mertens staan na vier gele kaarten op scherp bij GA Eagles.

• Arbiter Bijl hanteert de fluit in De Geusselt.