Ontlading is groot na gelijkmaker GA Eagles bij bescheiden Sam Beukema

Met een grimas op zijn gezicht alsof het binnenkort gaat donderen kwam Sam Beukema de kleedkamer uit. De 20-jarige centrale verdediger van GA Eagles speelde een puike wedstrijd tegen Almere City FC, maar gleed één keer weg waardoor Almere kon scoren. ,,Dat was een ongelukkig moment, wat was ik blij dat Richard nog gelijkmaakte.”

,,We balen met zijn allen", reageerde Beukema net na de wedstrijd. ,,We hadden hier twee strafschoppen moeten krijgen. En ik denk dat die rode kaart niet terecht was. Nee, die scheidsrechter had niet zijn beste dag", verlegde de verdediger de schuld.

Natuurlijk wist Beukema zelf ook wel dat hij debet was aan de treffer van Almere City. Net nadat zijn ploeggenoot Maël Corboz na 64 minuten rood had gekregen, gleed Beukema net over de middenlijn op eigen helft onderuit terwijl hij de bal wilde controleren. Almere-spits Nick Venema wist wel raad met dat buitenkansje, pikte de bal op, sprintte richting het doel van GA Eagles-keeper Hobie Verhulst en liet met een bekeken breedtepassje zijn ploeggenoot Harrison scoren. ,,Dan gaat er van alles door je heen", gaf Beukema toe. ,,Dat we door mijn fout zouden verliezen, terwijl we misschien wel beter waren. Ongelooflijk, wat was ik blij toen die vrije trap van Richard er in ging. Dat was lekker. de ontlading was zeker bij mij erg groot.’’

Complimenten

Het veld kon sowieso niet op mooie woorden rekenen van de Deventer formatie. ,,We merkten het al in de warming-up. Het gras lag op sommige plekke gewoon los, heel veel spelers gleden weg.”

Met tien man kwam GA Eagles nog op gelijke hoogte in Almere. ,,Ik heb het daarna weer op kunnen pakken, direct de knop om kunnen zetten. Ik kreeg net nog de complimenten van de trainer en de ploeg. Ik heb een goede wedstrijd gespeeld, maar ja, dat ene momentje.”

Quote Ik ben iedereen wel dankbaar dat ik die kans heb gekregen. Heb ik die kans zelf gepakt? Misschien ben ik wel wat te bescheiden om dat te zeggen, maar ja ik voel me goed. Sam Beukema, GA Eagles