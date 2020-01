Onverlaten zorgen met vuurwerk voor smetje op bekersucces van GA Eagles

Go Ahead Eagles zit bij de laatste acht van de KNVB-beker. De meeslepende voetbalavond in Spakenburg zorgt een dag later nog steeds voor lachende gezichten in de Adelaarshorst. ,,Hebben we het al over het clubrecord gehad?’’ Trainer Jack de Gier schatert het uit. ,,Nu al 21 potjes hè… Ik heb geen oog dichtgedaan vannacht, maar het was ’t waard. Wat een avond.’’