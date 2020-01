Onverlaten zorgen voor smetje op bekersucces van GA Eagles

Go Ahead Eagles zit bij de laatste acht van de KNVB-beker. De meeslepende voetbalavond in Spakenburg zorgt een etmaal later nog voor lachende gezichten in de Adelaarshorst. ,,Hebben we het al over het clubrecord gehad?’’ Trainer Jack de Gier schatert het uit. ,,Nu al 21 potjes hè… Ik heb geen oog dichtgedaan vannacht, maar het was ’t waard. Wat een avond.’’

De winnende coach heeft altijd gelijk. Dat het spel ondermaats was, de blessures zich dreigden op te stapelen en een paar onverlaten met vuurwerk de club weer op kosten joegen…. De Gier veegt alle malheur met een kwinkslag van tafel, al had de clubleiding daar aanzienlijk meer moeite mee.