Onverstoorbare Veldmate toont zich waardig aanvoerder

De centrale verdediger ontpopt zich meer en meer als een waardig aanvoerder. NEC creëerde eveneens de nodige kansen, maar ook in Nijmegen greep Veldmate vaak adequaat in om schade voor zijn ploeg te voorkomen. De onverstoorbare Veldmate vormt met de meer opbouwend ingestelde Gino Bosz inmiddels al een aardig complementair duo, al nam laatstgenoemde in Nijmegen af en toe nog wel wat te veel risico bij het uitverdedigen.

Dubbel

Veldmate had een dubbel gevoel na het gelijkspel, dat gestalte kreeg door een late treffer van invaller Paco van Moorsel, nadat Sven Braken de thuisploeg voor rust op voorsprong had gebracht. ,,Ik vind dat wij de beste kansen hebben gehad en misschien iets meer recht hadden op de drie punten”, concludeerde de aanvoerder. ,,Maar we moeten door die late gelijkmaker van Paco, geweldig voor hem, ook tevreden zijn. Het kon alle kanten op.”

Op het middenveld vond het duo Istvan Bakx en Richard van der Venne elkaar weer blindelings, met name in de eerste helft. Dat resulteerde in een aantal grote kansen voor de topscorer van Go Ahead, die ook na rust nog meerdere keren zijn slag had kunnen slaan.

Gifkikker

Dat liet Van der Venne na, maar dat neemt niet weg dat de Ossenaar zich andermaal nadrukkelijk liet gelden in positieve zin. Zijn diepgang is een sterk wapen en de rooie gifkikker is dé aanjager van de Deventer ploeg, die in het topduel in de Keuken Kampioen Divisie aantoonde over de kwaliteiten te beschikken om mee te kunnen strijden om de prijzen dit seizoen.

Cijfers Go Ahead Eagles:

Verhulst 7

Lelieveld 6,5

Bosz 6,5

Veldmate 7,5

Baas 6,5

(60. Bliek) 6,5

Stans 6

(64. Van Moorsel -)

Bakx 6,5

Van der Venne 7

Navrátil 7

(90+2. Langedijk -)

Verheydt 6