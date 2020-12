Onzekerheid in Deventer: fysiek leed overspoelt GA Eagles in aanloop naar bekerduel

Trainer Kees van Wonderen heeft de nodige kopzorgen in de aanloop naar de bekerwedstrijd bij Cambuur. Het wegvallen van Antoine Rabillard met een neusbreuk na het duel met NAC (0-0) was al een tegenvaller voor GA Eagles, woensdag kwamen daar nog vier ‘probleemgevallen’ bij. Jeroen Veldmate is ziek, terwijl Sam Hendriks is weggevallen met een overstrekking van de knie. De kans dat het ervaren duo van de partij is in Leeuwarden lijkt nihil. Ook Maël Corboz ontbreekt. De Amerikaan heeft weer klachten van zijn enkelblessure die hem vorig seizoen ook al zo hinderde.