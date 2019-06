Ook Džepar stapt over van Deventer naar Helmond

Džepar valt daarmee in de armen van Leon Vlemmings, die in het najaar van 2017 zijn trainer was bij Go Ahead Eagles. Vlemmings is momenteel algemeen directeur bij Helmond Sport.

Džepar maakte in 2014 de overstap van FC Zutphen naar de jeugdopleiding van GA Eagles. Een jaar later maakte hij zijn debuut als betaald voetballer tegen Telstar, de club waar hij later op huurbasis zou spelen. Bij GA Eagles kwam Džepar afgelopen seizoen tot 25 wedstrijden, maar was hij nimmer onbetwist. Zijn aflopende verbintenis werd deze zomer niet verlengd.