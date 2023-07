Ook Go Ahead Eagles gaat met gokbedrijf in zee

Met pollGo Ahead Eagles heeft in Betnation een nieuwe hoofdsponsor gevonden. Net als meerdere clubs in de eredivisie gaat het de komende twee seizoenen met de naam van een gokbedrijf op de borst spelen.

Afgelopen seizoen stond Jumper nog op het shirt van de club uit Deventer, de diersuper van Kees Vierhouten, grootaandeelhouder van Go Ahead Eagles. Jumper maakt nu plaats voor Betnation, maar blijft het bedrag betalen dat al werd neergelegd voor onder andere de positie op het shirt. Het bedrag dat de nieuwe hoofdsponsor in de la brengt, komt dus bovenop het bedrag van Jumper.

Jan Willem van Dop, algemeen directeur van Go Ahead Eagles, spreekt van een substantiële meerwaarde als het over de deal gaat.

Poll Een gokbedrijf als shirtsponsor van Go Ahead Eagles?

Slechte zaak, Go Ahead Eagles had voor een ander bedrijf moeten gaan

Goede deal, zeker als het veel geld oplevert (45%)

Slechte zaak, Go Ahead Eagles had voor een ander bedrijf moeten gaan (53%)

Anders namelijk... (2%)

,,In ons streven om een structurele speler in de eredivisie te worden, is het essentieel om door te groeien naar een begroting die bij deze ambitie past. Op die manier kunnen onze organisatie, onze eerste selectie én onze voetbalacademie kwalitatieve stappen blijven maken. Wat dat betreft brengt het hoofdsponsorschap van Betnation voor ons als club echt een substantiële meerwaarde met zich mee.”

Nieuw gezicht op gokmarkt

Betnation prijkt tot medio 2025 op het shirt van de Deventer eredivisionist. Go Ahead Eagles gaat in zee met een vrij nieuwe speler op de gokmarkt, want Betnation is in Nederland pas live sinds 18 oktober 2022. Het bedrijf focust zich onder andere op live casino en heeft een zeer ruim aanbod aan online gokkasten. Het wedden op sportwedstrijden is bij Betnation niet mogelijk.

Go Ahead Eagles volgt met de deal met Betnation het voorbeeld van verschillende clubs in het betaald voetbal. Zo spelen Vitesse, Fortuna Sittard en FC Volendam met BetCity op hun shirt, terwijl PEC Zwolle sinds het begin van deze maand wordt gesponsord door Circus.nl.

Niet op juniormaten

Kopen supporters het nieuwe shirt in een juniormaat, dan vinden ze Betnation niet terug op het shirt. Het gokbedrijf staat alleen op de seniormaten. ,,Op de juniormaten is gezamenlijk besloten om Pleun’s Regenboogijsje te plaatsen om een bijdrage te leveren aan Stichting Beat Batten, die in het teken staat van onderzoek naar de ziekte van Batten”, meldt Van Dop.

De kans is aanwezig dat de deal tussen Go Ahead Eagles en Betnation slechts voor de korte termijn is. Het is namelijk wettelijk vastgelegd dat online gokbedrijven vanaf 1 januari 2025 geen sportclubs meer mogen sponsoren.