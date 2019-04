Ook nummer vijftien doet nog mee in vrolijke polka om play-off tickets

Maar het kan allemaal in de Keuken Kampioen Divisie, waar de seizoensapotheose nadert en de dans om de prijzen de liefhebber laat smullen in de laatste weken van april. Daar hoort Stegeman niet bij. Natuurlijk heeft zijn elftal de buit nagenoeg binnen na de 1-0 zege op Jong AZ. GA Eagles bereikte ruim voor de slotakte de kaap van 60 punten. Ongetwijfeld voldoende voor een vrijstelling in de eerste ronde van de play-offs. Ter vergelijking: MVV (59 punten in 2017) en FC Emmen (58 punten, 2018) deden het voor minder en de Drenten gingen via NEC en Sparta zelfs naar de eredivisie.

Go Ahead zelf was in 2016 de laatste club die meer punten nodig had om zich als vijfde en laatste te kwalificeren voor de halve eindstrijd. De 61 punten van trainer Hans de Koning vormden de opmaat voor de promotiereis, die via Venlo en Doetinchem eindigde in de eredivisie.

Finish

Stegeman en co. hebben de finish nog niet bereikt en klimmen vast nog verder. De veilige marge zorgt voor extra rust aan het einde van een slopend seizoen. Rust die Go Ahead maar al te goed kan gebruiken, want vanzelf gaat het al lang niet meer. Niet voor niets gaf Stegeman zijn troepen afgelopen week vier dagen vrijaf. De accu opladen, aldus de coach. Want de speelse formatie die door de eerste seizoenshelft dartelde naar de tweede plaats, is na de winterstop vaker dan het lief is aan het strompelen geslagen. Maar op karakter en arbeidsethos heeft Go Ahead zich gehandhaafd in de top en opent het zeer waarschijnlijk als halvefinalist op 16 mei het nacompetitiebal.

FC Dordrecht

Daarvóór mogen de wilde ganzen van de eerste divisie proberen hun voetbalsprookje te realiseren. FC Dordrecht (13e met 47 punten, 2018) en Helmond Sport (13e met 49 punten, 2017) zijn de meest recente voorbeelden van ploegen uit het rechterrijtje die droomden van promotie.

Sparta maakte het in 2014 nog wat bonter: na een zestiende plaats met slechts 44 punten strandden de Rotterdammers in de nacompetitiefinale tegen FC Dordrecht.

Heering

Stegeman zou de periodetitels het liefste direct bij het grof vuil zetten. Alleen de beste ploegen na 38 wedstrijden mogen in zijn optiek kans maken op promotie. Al denkt zijn assistent bij GA Eagles, Marco Heering, daar waarschijnlijk anders over. De Wijhenaar was erbij in 1992 toen Go Ahead na de winst op FC Den Haag promoveerde, nadat het als elfde was geëindigd in de reguliere competitie. Ook 27 jaar later is de Deventer ploeg nog steeds de laatste die vanuit het rechterrijtje bevorderde tot de hoogste voetbalrang.

Telstar