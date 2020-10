Oostelijke kraker GA Eagles-De Graafschap onder leiding van Bax

Scheidsrechter Bax – die in Deventer wordt bijgestaan dor zijn assistenten Thomas Krijt en Kevin Bodde – is geen onbekende in Deventer. De laatste zes wedstrijden onder diens leiding werd er niet verloren door GA Eagles. De laatste keer dan Bax een duel van GA Eagles floot was eerder dit jaar in Spakenburg toen de Deventenaren zich ten koste van IJsselmeervogels plaatsten voor de kwartfinale van de KNVB-beker.