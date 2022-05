Oostrom en Makkelie leiden duels GA Eagles

Oostrom wordt in Nijmegen bijgestaan door de assistent-scheidsrechters Zeinstra en Koopman, met Smit als vierde official. Jeroen Manschot is de video-scheidsrechter (VAR). Het wordt de derde keer dit seizoen dat GA Eagles en NEC tegen elkaar spelen. Eerder versloeg GA Eagles de Nijmegenaren in de kwartfinale van de KNVB-beker met 2-0 in de Goffert. In Deventer was NEC in competitieverband juist met 2-0 te sterk voor de ploeg van trainer Kees van Wonderen.