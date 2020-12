Oostrom en Van de Graaf leiden GA Eagles naar het kerstreces

VIDEO Roodgele autowas­straat zorgt voor Eag­les-sfeer in voetbalgek Deventer

6 december De Vetkampstraat is een begrip in voetballand. Daar ligt de Adelaarshorst, authentiek en Engels stadion, midden in een woonwijk. Nu wedstrijden bezoeken er door corona niet in zit, bedachten club en supporters een alternatief. Voor toch nog een beetje gedeelde voetbalbeleving: een autowasstraat omgedoopt in Eagles-sferen. ‘Deventer heeft na de voetbalhoofdstraat ook de voetbalwasstraat van het land’.