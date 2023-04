Op pad met zeearend Harly, die Go Ahead Eagles pas écht vleugels geeft: ‘Ook een hond loopt weleens weg’

wedstrijdverslag Adelaars­horst ontploft: Lidberg helpt energiek GA Eagles aan verdiende zege op RKC

De toeschouwers in De Adelaarshorst zagen woensdagavond misschien wel de beste helft van het seizoen van Go Ahead Eagles. De ploeg van Rene Hake tikte RKC Waalwijk van het kastje naar de muur in deel 2 van de ‘sneeuwwedstrijd’ uit maart. Met 2-2 leek het heel lang toch af te stevenen op een gelijkspel. Tot de 95ste minuut, klassiek GA Eagles: Lidberg frommelde de bal over de lijn voor een bevrijdende 3-2 zege. Daarmee lijkt handhaving in de eredivisie zo goed als binnen.