Opdam geeft voorproefje bij debuut voor GA Eagles: 'Ik speel graag met lef'

Go Ahead Eagles maakte donderdagavond in het oefenduel met CSV Apeldoorn in Diepenveen (7-1) een frisse indruk. De nieuwe verdedigers, Mauro Savastano, Robin Buwalda en Levi Opdam stonden allen aan de aftrap. En van dat trio sprong Opdam er het meeste uit.

Het leek wel of de hardnekkige storm de lichtgewicht over het veld blies. De kleine rechtsback, die de rest van het seizoen gehuurd wordt van AZ, was overal op het veld te vinden en combineerde er lustig op los met zijn nieuwe medespelers.

Was dit een voorbode van wat de Go Ahead-fans het komende halfjaar kunnen verwachten? ,,Ja, dat denk ik wel. Ik speel graag met lef. Fel in de duels en met het vizier naar voren gericht, als het kan”, zei Opdam.

Maatjes

De verdediger uit Alkmaar, die op nieuwjaarsdag werd binnengehengeld door Go Ahead, voelt zich binnen één week al aardig thuis in Deventer. Dat komt ook door zijn nieuwe maatjes, Savastano en Buwalda. ,,We zijn met z’n drieën op hetzelfde moment bij Go Ahead gekomen en verblijven momenteel samen in hotel-restaurant Taverne in Twello. Ook buiten de trainingen trekken we veel met elkaar op. Samen eten, relaxen, of een beetje Fifa spelen”, zegt Opdam met een grijns.