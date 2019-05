Open boek Stegeman blijft gesloten in aanloop naar absolute finale tegen RKC

VOORBESCHOUWINGHet open boek wat John Stegeman nagenoeg het gehele seizoen was als trainer van Go Ahead Eagles, blijft in de aanloop naar de absolute finale van het seizoen gesloten. Na de 0-0 in Waalwijk tegen RKC is er nog niets beslist in de finale van de play-offs, meent Stegeman.

De Eper coach is ruim een etmaal voor het beladen treffen in De Adelaarhorst de rust zelve. Van zenuwen wil Stegeman nog even niets weten. ,,Want ik ben er geweldig trots op dat we in de finale van de play-offs staan.’’ Waar de fans al dromen van de eredivisie, waagt Stegeman zich niet aan boude uitspraken. Hoewel… ,,Waarom het goed komt met Go Ahead? Omdat ik vertrouwen heb in dit elftal. We zijn ver gekomen dit geweldige seizoen. Verder dan ik vooraf voor mogelijk had gehouden. De finale hebben we gehaald, knap, maar nu willen we winnen ook. Het is do or die.’’

Uitdoelpunt

Na het doelpuntloze gelijkspel heeft Go Ahead weliswaar niet verloren op vreemde bodem, een uitdoelpunt van RKC maakt het treffen van dinsdag opeens tot een even gewaagde als ongewisse onderneming. Stegeman gaat zich niet aanpassen. ,,Dat doen we nooit en past ook niet bij ons.’’

Spelen met de rem erop is vragen om problemen, wil Stegeman maar zeggen. ,,Wij voetballen altijd om te winnen. Dat zal tegen RKC niet anders zijn. Mijn ploeg moet zich niet voorbij lopen en laten opjagen door de fans. Dan bestaat de kans dat je in het mes van RKC loopt. Het is een goede ploeg, dat hebben ze in de thuiswedstrijd laten zien. Voor rust waren ze inderdaad wat beter dan wij.’’

Stegeman roept behalve zijn spelers ook de fans op tot een allerlaatste kunstje dit seizoen. ,,Ze staan in de thuiswedstrijden eigenlijk altijd volledig achter ons en kunnen net dat extra steuntje in de rug zijn wat we tegen RKC nodig kunnen hebben. Het belooft hoe dan ook een prachtige sfeer en mooi duel te worden.’’

Lichte klachten

Stegeman weet dat een paar spelers niet helemaal okselfris zijn en kampen met lichte klachten na de wedstrijd in Waalwijk. ,,Het is even afwachten. Ik moet nog in gesprek met de medische staf en wat spelers.’’ Toch lijkt de kans klein dat de coach veel zal veranderen. Stegeman koos in de slotfase van het reguliere seizoen voor een vaste basiskern die het ook in de play-offs moest gaan doen. Hij is er de trainer niet naar om die lijn – zonder redden – te doorbreken. Dat zou betekenen dat Thomas Verheydt start als centrumspits en Paco van Moorsel begint als linksbuiten.

De aftrap van het volledig uitverkochte duel is dinsdagavond om 18.30 uur. De arbiter is Dennis Higler.