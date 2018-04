Open dag GA Eagles past nog net voor finale WK voetbal

Oud-spe­lers GA Eagles: 'Ze moeten samen keer goed dronken worden'

24 april Sjors Brugge en Marco Parnela waren in 2006 acteurs in het allerslechtste seizoen van Go Ahead Eagles ooit. Het Deventer duo ziet echter maar weinig parallellen met het huidige rampjaar in De Adelaarshorst. ,,De verwachtingen waren veel te hoog."