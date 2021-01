Operatie noodzakelijk voor doelman Michaelis, seizoen bij GA Eagles voorbij

Trainer Kees van Wonderen verwacht Michaelis dit seizoen niet meer terug bij GA Eagles. ,,Hij heeft een ernstige blessure’’, aldus Van Wonderen, die over de exacte aard van de kwetsuur vanwege de privacywetgeving niets kan zeggen. Michaelis onderging de afgelopen week een echo en mri-scan. Daaruit bleek dat een operatieve ingreep noodzakelijk is. Die operatie is volgende week. ,,Zijn herstel gaat langere tijd in beslag nemen. De kans dat hij dit seizoen nog aanhaakt lijkt me klein.’’