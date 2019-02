Opgefrist GA Eagles is schaamte voorbij en krijgt drie nieuwe gezichten

Pieter Langedijk is het voornaamste slachtoffer van de dadendrang van Stegeman. De linkervleugelspeler speelde zich na een sterk trainingskamp in Turkije sinds de winterstop in de basis. Na een goede januarimaand, zakte ook Langedijk de laatste weken steeds verder weg. Tegen zijn oude club Sparta wist ook Langedijk zich niet te onttrekken aan de Deventer malaise. Bruno Andrade krijgt daarom vrijdag de kans tegen MVV. Het betekent het basisdebuut voor de Braziliaan die dit seizoen nog niet verder kwam dan zes invalbeurten en tachtig minuten in de hoofdmacht. ,,Bruno heeft veel blessureleed gehad dit seizoen. Hij is de man die een actie kan maken’’, aldus Stegeman.

Verheydt

Ook Thomas Verheydt keert terug bij GA Eagles. De spits maakte in januari tegen Almere City zijn laatste minuten voor de Deventer ploeg. Als invaller schoot Verheydt Go Ahead die avond na amper dertig tellen naar de 2-1 zege. Sindsdien wordt de aanvalsleider gekweld door een slepende hielkwetsuur. Hoewel Verheydt pas deze week zijn rentree maakte op het veld, mag hij starten van zijn trainer. ,,Ja, hij is fit genoeg om te spelen’’, knikt Stegeman. ,,We hebben een weloverwogen besluit genomen samen met de medische staf.’’

Het wegvallen van Jeff Stans met een knieblessure heeft ongetwijfeld meegespeeld. Paco van Moorsel zakt daarom vanuit de spits een linie terug naar zijn geliefde positie als aanvallende middenvelder. Istvan Bakx wordt de controleur op de positie van Stans.

Julius Bliek is de derde nieuweling in de basis bij GA Eagles. Voor de Zeeuw is het zijn zesde basisplek dit seizoen. Hij vervangt aanvoerder Veldmate die met een hamstringblessure aan de kant staat. Gino Bosz is de tweede centrumverdediger.,,Ik wil niet te veel stilstaan bij het individu’’, aldus Stegeman. ,,Als team moeten we de kater van Sparta wegspoelen. Er zat na de nederlaag van zondag schaamte in het team. We lieten elkaar vallen en dat heb ik nog niet vaak gezien van mijn ploeg. Juist bij tegenslag moet je boksen, werken. Dat deden we niet. Sparta was pijnlijk, maar nu is het aan ons om vrijdagavond het juiste antwoord te geven.’’

Publiek

Met MVV wacht voor GA Eagles een stevige kluif. De Maastrichtenaren winnen weliswaar slechts zelden in Deventer, ze zijn bezig aan een sterke serie. De laatste vijf wedstrijden werden allemaal gewonnen. ,,Een lastig te bespelen tegenstander, creatief en degelijk, maar wij moeten naar onszelf kijken’’, vindt Stegeman, die vrijdag ruim 8500 toeschouwers kan verwachten in de Adelaarshorst ,,Ik wil ook niet panikeren. Daar is geen enkele reden toe ook. We hebben 47 punten bij elkaar gevoetbald, dus we doen veel dingen goed. Met het publiek erachter moeten we ons tegen MVV van de goede kant laten zien.’’