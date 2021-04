Opluchting bij Veldmate na knieblessure: ‘Geen operatie en geen blijvende schade. Het positieve gevoel overheerst‘

VOORBESCHOUWING GA Eagles maakt zich na onrustige dagen op voor seizoensfi­na­le: ‘Mijn ploeg zit goed in vel’

28 maart Go Ahead Eagles opent maandag avond in Den Bosch een loodzware week die de ploeg op pole-position moet brengen naar een zinderend slot van het seizoen in de Keuken Kampioen Divisie. Voor de nagenoeg ongewijzigde ploeg van trainer Kees van Wonderen staan er drie duels in acht dagen op het menu.