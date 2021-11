Opnieuw lege stadions zorgen voor ongeloof en teleurstelling bij GA Eagles: ‘Eventueel wedstrijden spelen voor 18.00 uur, zonder alcohol’

reactie Marc Cardona breekt eindelijk de ban met goal tegen Fortuna: ‘Ontzettend gemoti­veerd’

Tegen Fortuna Sittard brak Go Ahead Eagles-spits Marc Cardona dan eindelijk de ban. Zijn eerste treffer in Deventer dienst, de 2-3, luidde het begin in van een waanzinnige comeback die GA Eagles in een spektakelstuk van jewelste de vijfde overwinning van het seizoen (4-3) opleverde. ,,Amazing’’, stamelt de Spaanse spits.

31 oktober