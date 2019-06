Oppositie uit Saoedi-Arabië in plaats van Qatar voor GA Eagles

Het is een wijziging in het oefenprogramma van GA Eagles, dat in totaal acht oefenwedstrijden zal gaan afwerken. Het duel met Al-Shabab wordt gespeeld op sportpark Woldermarck in Terwolde. De aftrap is om 19.00 uur. Komende zondag is de eerste training van GA Eagles in de aanloop naar het nieuwe seizoen.