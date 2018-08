Orhan Džepar weet dat het voor hem nú moet gebeuren

De vastberadenheid om te slagen in Deventer vertaalde Džepar gistermiddag in Terwolde opnieuw in goed spel. Trainer John Stegeman gaf zaterdag, na het oefenduel tussen de hoofdmachten van Go Ahead en Almere City (2-2), al aan gecharmeerd te zijn van de sierlijke middenvelder uit Eefde. En ook in de oefenwedstrijd tussen de schaduwteams van beide clubs - waarin Pieter Langedijk alle drie de treffers voor zijn rekening nam - kwam zijn talent weer tot uiting.

Fijnproever

De manier waarop hij wegdraaide bij zijn tegenstander. Of de achteloze wijze waarop hij een bal over dertig meter bij een medespeler op de stropdas legde. Het waren momenten die de fijnproever konden bekoren.

Zelf had Džepar behoorlijk afgezien. ,,Pfoeh, negentig minuten... Dat was weer even wennen", bekende het exponent uit de jeugdopleiding. ,,Maar het ging wel lekker, ja. Alleen jammer dat ik niet heb gescoord."

Droomdebuut

Het is bijna drie jaar geleden dat Džepar zijn droomdebuut beleefde. Toen scoorde hij wél, voor een volle Adelaarshorst tegen Telstar (5-0); de club waar Džepar een jaar later aan werd verhuurd. ,,Om ervaring op te doen en sterker terug te komen."

Maar dat plannetje viel finaal in duigen. Hij begon de voorbereiding van het afgelopen seizoen met een hardnekkige spierblessure in zijn bovenbeen. ,,Daardoor stond ik meteen al met 1-0 achter. Nadat ik weer fit was, heb ik niet echt een kans gekregen. Ja, als linksback. Maar als je je hele leven gewend bent om als middenvelder te spelen, is dat geen pretje."

Concurrentie