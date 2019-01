Orhan Džepar zorgt voor reuring met foto uit Londen

Džepar bracht tussen kerst en Nieuwjaar met zijn vriendin een bezoekje aan de Britse hoofdstad. Een foto van die toeristische visite plaatste Džepar woensdagavond laat – na aankomst dus in het Turkse Belek met Go Ahead - op zijn instagram-pagina. Verwarring compleet bij vooral de Deventer fans, die veronderstelden dat Džepar ontbrak in Turkije en mogelijk in gesprek was met een Londense voetbalclub.

Achteraf was het moment van plaatsen ongelukkig, onderkende Džepar negentien uur later na de avondtraining van GA Eagles in Belek. Hij kon er wel om lachen. ,,Ik heb blijkbaar wel wat losgemaakt, al was het echt niet bewust. Ik zag wel wat reacties op instagram en mensen die me succes wensten, maar ik heb me er verder niet in verdiept. Grappig, maar nee, er speelt echt niets. De enige reden is dat ik er tot woensdag gewoon niet aan toekwam om die foto te posten. Dat heb ik dus op trainingskamp gedaan en dat zorgt dus voor verwarring. Ik was gewoon met mijn vriendin een paar dagen in Londen.‘’ Thats it.