Oud-Eagle Darren Maatsen mikt op rol als ‘wedding crasher’

Voor Darren Maatsen geldt de promotie met Go Ahead Eagles in 2016 nog altijd als hét hoogtepunt uit zijn carrière. ,,Dinsdag krijg ik de kans om wederom te promoveren. Nota bene tégen Go Ahead, ín de Adelaarshorst. Het wordt een gekkenhuis daar, maar ook wij moeten ervan genieten. Dit zijn de potjes die je voor eeuwig bijblijven”, zo blikte de spits van RKC vooruit op de kraker in Deventer.

Dat de spanning om te snijden zal zijn, beseft Maatsen na het 0-0 gelijkspel tussen RKC en Go Ahead van zaterdagavond in Waalwijk. De rappe aanvaller was de gevaarlijkste man bij de thuisploeg en kreeg in de eerste helft dé kans om zijn voormalig werkgever pijn te doen.

Maar dat liet hij na in het heenduel van de play-offs-finale. ,,Er kwam een dieptepass van achteruit. Ik had eigenlijk helemaal niet verwacht dat ik nog bij de bal zou kunnen.” Dat hij er met zijn grote teen toch in slaagde doelman Hobie Verhulst te omspelen, verraste hem zozeer dat zijn schot vervolgens precisie en kracht ontbeerde. ,,Een minuut later omspeelde ik de doelman opnieuw en scoorde ik wel. Maar ik zag al snel dat de vlag de lucht in ging. Balen dat ik niet gescoord heb. Maar we hebben er met ons spel ook voor gezorgd dat hier voor Go Ahead verder niets te halen viel. Dat stemt me positief voor de return.”

Speciaal

Vooruitkijkend op het allesbeslissende duel van dinsdag, begonnen zijn ogen te schitteren. ,,Ik denk nog vaak terug aan de promotie met Go Ahead Eagles. Een fantastische ervaring en belevenis. Dat ik nu uitgerekend tegen mijn oude ploeg weer kan promoveren, maakt het wel speciaal. Helemaal omdat het een wedstrijd is tegen mijn beste maat, Jeff Stans. We hebben afgesproken dat we elkaar beter even niet kunnen spreken, tot na de wedstrijd van dinsdag.”