Oud-Eagle Isaï Marselia gelooft heilig in God én zichzelf

Isaï Marselia heeft een heilig geloof. In God én in zichzelf. Religie en de evangelische kerk van zijn ouders vormen een baken van hoop en vertrouwen. Dat GA Eagles hem vorig seizoen de deur wees, was teleurstellend maar opende ook de poort naar een sportief nieuw leven. Angst voor het zwarte gat kende Marselia dan ook niet. ,,Als het Gods wil is, komt mijn tijd als voetballer wel.’’

Een wedstrijd live op Real Madrid-tv en een contract op het zesde niveau in Engeland, waar hij dinsdagavond nog twee keer trefzeker was in de League Cup. Marselia straalt na een zomer vol voetbalavonturen.