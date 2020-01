Oud-Eagle Istvan Bakx straalt in de parel van Zuid-Afrika

Istvan Bakx mag dan al bijna vijf maanden in Zuid-Afrika voetballen, in de herfst van zijn carrière gaat er een nieuwe voetbalwereld voor hem open. Een avontuur waarvan de bijna 34-jarige stylist altijd droomde, maar waarmee hij na zijn afscheid in Deventer amper nog rekening hield. ,,Mijn vrouw Zenna en ik mijmerden wel eens over een buitenlandse toekomst. Natuurlijk wordt dat vaak geromantiseerd en naar al die vage clubs in Oost-Europa was ik nooit gegaan met twee kleine kinderen. Ik dacht meer aan Australië, toen Ajax Cape Town op mijn pad kwam. Hoe te gek is dat?”