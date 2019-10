Oud-Eagle Joey Suk vier jaar langer in Kroatië

Nagtegaal fluit wederom het duel GA Eag­les-Jong AZ

1 oktober Scheidsrechter Marc Nagtegaal is vrijdagavond de leidsman tijdens de wedstrijd in de Keuken Kampioen Divisie tussen Go Ahead Eagles en Jong AZ. Ook vorig seizoen had de 25-jarige leidsman uit Hendrik-Ido-Ambacht al de leiding bij het treffen in de Adelaarshorst.