Oud-Eagle Sam Hendriks nieuwe spits van Cambuur

Hendriks hoopte in eerste instantie op een terugkeer in de Nederlandse eredivisie. De bijna 24 jarige Doetinchemmer kwam in 2016 van Ajax naar GA Eagles. In Deventer was hij 28 keer trefzeker in 54 duels. GA Eagles en Hendriks komen elkaar niet meer tegen dit seizoen; de Deventer ploeg speelde al twee keer tegen Cambuur.