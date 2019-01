Oud-Eagle Teije ten Den keert FC Volendam de rug toe

Go Ahead Eagles - FC Eindhoven opnieuw onder leiding van Gerrets

29 januari Laurens Gerrets is door de KNVB aangewezen als scheidsrechter bij het duel in de Keuken Kampioen Divisie tussen Go Ahead Eagles en FC Eindhoven, komende vrijdagavond in de Adelaarshorst (aftrap 20.00 uur).