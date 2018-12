Oud-Eaglesspits Leon de Kogel over zijn ongeluk: Ik dacht dat ik doodging

Bezinning

De Kogel, die tussen 2010 en 2015 onder contract stond bij FC Utrecht, tekende in januari zijn eerste buitenlandse contract; hij zou voor anderhalf jaar bij UE Carnellà in Spanje gaan voetballen. Maar in plaats daarvan traint hij nu vier dagen in de week in het Militair Revalidatiecentrum in Doorn. ,,Ik sta er nu zo in: als ik er maar alles aan doe, dan zie ik wel waar het uiteindelijk stopt.”