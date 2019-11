Oud GA Eagles-directeur aan slag in Maleisië: ‘Er is veel talent daar’

Dennis Bekking heeft een nieuwe baan gevonden in de voetbalwereld. De Wijhenaar gaat per 1 december aan de slag als directeur bij Mokhtar Dahari Academy in Maleisië. Daar tekent hij een contract voor drie jaar.

Bekking werd maandag benoemd door het ministerie van Jeugd en Sport in Maleisië. In Azië gaat Bekking de jeugdopleiding van de nationale voetbalbond vormgeven en de huidig technisch directeur Saad Ichalelene terzijde staan. Bekking gaat samenwerken met Abdi Hassan (hoofd scouting en coaching) waarmee hij ook bij FC Twente al collega was. De Sallander wordt als directeur verantwoordelijk voor de nationale jeugdteams en treedt in dienst bij de Maleisische overheid. ,,Het is een mooi project en er ligt hier een geweldige uitdaging. Ik ben er al een paar keer geweest en er is veel talent daar’’, aldus Bekking, die eind deze week op het vliegtuig stapt naar Kuala Lumpur.

De Maleisische voetbalbond heeft ambitieuze plannen en liet afgelopen zomer in de media al weten dat de Mokhtar Dahari Academy toonaangevend moest worden. Talent moet beter worden opgespoord en opgeleid, meent de voetbalbond. Daarin krijgt Bekking vanaf volgende maand een belangrijke rol. ,,Ik heb er goed over nagedacht, want er waren meer mogelijkheden, ook in het buitenland. Ik was ver met een club in de MLS (Major League Soccer, red.) in Amerika, maar dat ketste op het laatste moment af. Ook Engeland en China waren opties. Het is Maleisië geworden.’’

De kerstdagen viert Bekking in Nederland, waarna hij in het nieuwe jaar definitief naar Maleisië vertrekt. ,,Ja, mijn gezin gaat mee’’, benadrukt Bekking. ,,We hebben er goed over gesproken en staan er allemaal achter. Ik heb twee kinderen van 9 en 13 jaar. Zij gaan nar een internationale school. De schooljaren lopen daar gelijk aan een kalenderjaar. De zomervakantie in Maleisië loopt daar van half december tot half januari, dus we komen op het goede moment daar aan.’’