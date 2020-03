Oud-GA Eagles-speler Hettinga stopt als profvoetballer

,,Het is echt heel erg moeilijk om zelf deze knoop door te hakken, maar ik ben 24 jaar en moet ook door’’, vertelde Hettinga, die studeerde aan de opleiding Sport en Bewegen aan het ROC in Enschede. ,,Vanaf volgend seizoen wil ik mij gaan richten op mijn maatschappelijke carrière. Daarnaast hoop ik een club te vinden in de tweede divisie waar ik wekelijks negentig minuten kan spelen.’’

Droom

Hettinga maakte in 2015 de overstap van Rohda Raalte naar Go Ahead Eagles, waar hij tot en met vorig seizoen 28 wedstrijden speelde als prof. Hettinga debuteerde in september 2017 namens GA Eagles tegen FC Volendam als prof. Afgelopen zomer werd het contract van Hettinga niet verlengd in de Adelaarshorst. De verdediger stapte daarop over naar TOP Oss, waar hij dit seizoen tot zeven wedstrijden kwam. ,,GA Eagles was voor mij een sportieve droom. Spelen bij de club uit mijn woonplaats’’, zegt de oud-speler en jeugdtrainer van Helios.

Volledig scherm Dennis Hettinga (l) namens TOP Oss in duel met Faris Hammouti van Almere City FC © BSR Agency

Vaste waarde

Kort voor het winterreces was Hettinga een periode vaste waarde bij TOP Oss, waar trainer Klaas Wels de scepter zwaait. ,,En ik speelde best goed. We haalden in Katwijk de achtste finale van de KNVB-beker.’’

De komst van legio nieuwe spelers naar TOP Oss in de winterstop vertroebelden de perspectieven van Hettinga.