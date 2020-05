Oud GA Eagles-spits Werkhoven ruilt Helmond in voor toekomst in Italië

Het is geen heel grote verrassing dat Werkhoven de stap naar Zuid-Europa maakt. Zijn moeder woont immers al dertien jaar in Italië. ,,Als klein jongetje was het al mijn droom om daar te gaan voetballen’’, vertelde de 22-jarige Deventenaar. ,,Elke vakantie was ik daar en ik voel me er thuis. Mijn stiefvader is Italiaans en voert nu de laatste onderhandelingen voor mij. Een club in de Serie B is eerder al afgeketst, maar deze keer lijkt het goed te komen. Het is nagenoeg rond.’’