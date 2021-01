Oud-GA Eagles verdediger Brito vervolgt carrière in Polen

Supporter van Go Ahead is fotograaf in een leeg stadion: ‘De beleving is nul’

30 december Al tien jaar is Henny Meyerink behalve fervent supporter ook de huisfotograaf van Go Ahead Eagles. Nadat de voetbalcompetitie in coronatijd zonder publiek werd hervat, mocht hij met zijn camera als enige supporter in Deventer toch naar binnen. ,,Heel bijzonder, maar ook bijzonder sfeerloos. Het is gewoon niet compleet.”