Oud-international Kromkamp vertrekt als trainer bij GA Eagles

Kromkamp was vijf jaar als jeugdtrainer werkzaam bij GA Eagles. Vorig jaar werd hij tevens hoofd-opleidingen, maar van die taken werd hij per 1 maart ontheven en opgevolgd door Eric Whittie. Dat is echter niet de reden van Kromkamps vertrek uit De Adelaarshorst. De 38-jarige Twellonaar is ambitieus, maar ziet hij bij Go Ahead te weinig kansen om door te groeien.

,,Go Ahead Eagles is een geweldige club die bij heel veel mensen in Deventer en ver daarbuiten diep in het hart en DNA zit”, geeft Kromkamp aan. ,,Dat geldt ook absoluut voor mij. Het kost me daarom grote moeite om mijn afscheid bij Go Ahead Eagles, de club waar het ooit voor mij allemaal begon, aan te kondigen. Go Ahead heeft me de kans geboden om mezelf vijf jaar lang als trainer te ontwikkelen. Als het aan mij ligt, is dit dan ook zeker geen definitief afscheid. Ik kom altijd weer terug bij mijn club, waar ik niet alleen als speler, maar ook als jeugdtrainer mijn eerste stappen in het betaalde voetbal heb gezet.”