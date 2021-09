Oud-prof Ibo Yildiz (ex-PEC Zwolle en GA Eagles) maakt overstap naar de amateurs

IJsselderby Overstap­pen naar de aartsri­vaal: voelt als vreemdgaan, maar is het echt zo erg?

16 september Vier jaar hebben PEC Zwolle en Go Ahead Eagles er op moeten wachten, maar zondag is het dan eindelijk weer zo ver: de IJsselderby. Hoe staat het met de wedstrijdspanning in Zwolle en Deventer? Clubwatchers Vincent de Vries en Dennis Arentsen schrijven elkaar dagelijks over de wedstrijd van het jaar.