Oudste jeugd GA Eagles buigt hoofd voor koploper VVV

,,In de tweede helft konden we het fysiek minder goed bolwerken”, oordeelde trainer Jan Kromkamp op de site van de Deventer club. ,,We konden steeds minder mee in het hoge tempo van de wedstrijd. Een ongrijpbaar ‘iets’, maar daardoor liepen we wel achter de feiten aan.”

Op zaterdag 4 mei stuit GA Eagles O19 – dat Zakaria Eddahchouri in Venlo de lat zag raken en nu zesde staat in de eerste divisie laag – in het volgende duel op het eigen sportpark Zandweerd op FC Emmen.

Doelpuntloos

GA Eagles O17 kende geen beste beurt tegen hekkensluiter Hollandia. De Deventer middenmoter van de eerste divisie kwam in Hoorn niet verder dan 0-0. Vooral over de eerste helft was coach Ugur Yildirim niet content. ,,Maar het is positief dat we dit soort wedstrijden in ieder geval niet meer verliezen’’, meende Yildirim.

Titelrace

Trainer Tristan Berghuis zag zijn O15 wel winnen. GA Eagles won met 1-3 bij middenmoter Drachtster Boys, een noodzakelijke winst voor de koploper van de tweede divisie. Milan Berenschot, Dinand Burgmeijer en Jorn Hekkert tekenden voor de treffers. Met nog vier duels te gaan strijden de Deventenaren met FC Groningen en FC Emmen om de titel en promotie naar de eerste divisie.

