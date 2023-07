Over de Belgische nieuweling bij GA Eagles, die voor de tweede keer in korte tijd werd verkocht

Geen oefenduels van GA Eagles in Terwolde: loopt jarenlange traditie op zijn einde? ‘Dat wil niemand’

Go Ahead Eagles speelt deze zomer geen oefenpotjes bij SV Terwolde en daarmee wordt een traditie van 32 jaar onderbroken. Door een combinatie van factoren is het voor de mensen in Terwolde even slikken. Zo baalt Hans Kruitbosch, voorzitter van het organisatiecomité, als een stekker.