Over die ene keer dat Oranje in Deventer voetbalde: ‘24.000 mensen scanderen: Knakkie, Knakkie, Knakkie’

Vier vragen in aanloop naar eerste thuisduel GA Eagles: ‘Als coach bij jezelf beginnen’

Na de dikke 5-1 nederlaag van afgelopen zondag tegen AZ werd er bij Go Ahead Eagles in groepjes geëvalueerd. Dat moet zaterdag (21.00 uur) resulteren in een betere prestatie tegen FC Volendam, de tegenstander in het eerste thuisduel van het seizoen. Vier vragen in aanloop naar die wedstrijd.