Vooral voor rust was het ongekend slecht wat de Deventer ploeg op het veld liet zien, vond Overgoor. ,,Het was heel schrijnend. Er ging zó veel fout bij ons; de meest simpele dingen. Maar na acht minuten scoorden zij al en daarna zakten we opnieuw als een kaartenhuis in elkaar. Het was soms gewoon open huis achterin.’’

Vlemmings

Daarmee pakte de systeemwijziging bij GA Eagles ongekend slecht uit. Toch waren het juist de spelers die vorige week na de 0-0 tegen Jong FC Utrecht bij trainer Vlemmings hadden aangedrongen op een verandering en meer duidelijkheid in het veld. Met het optreden van vrijdag lieten de spelers hun trainer echter genadeloos hard vallen. ,,Niet bewust, maar ik snap dat je het zegt’’, stelde Overgoor. ,,Maar wij staan als spelers allemaal achter de trainer. Dat vertrouwen hebben we vorige week nog eens uitgesproken naar elkaar. Zoals ook de sfeer in de groep nog prima is. Alleen moeten we dat gaan laten zien op het veld. Dit was gewoon niet goed.’’