Overgoor: Defensief zag het er niet goed uit, aanvallend was het beter

Sjoerd Overgoor was in de slotfase tegen FC Eindhoven dicht bij de gelijkmaker voor GA Eagles. Vrij voor keeper Zwinkels raakte de routinier echter de binnenkant van de paal. De Deventer ploeg verloor met 3-2 in Brabant.

,,Ik kom niet zo vaak in die positie en schoot vol met de punt’’, vertelde Overgoor even later. ,,Echt ongelooflijk, de gifbeker moet helemaal leeg bij ons. Het zit ook niet mee. ,,Vier centimeter meer naar links…. Het is de fase waarin we zitten. Weer net niet dus.’’

Overgoor begon op de bank. Trainer Jan van Staa passeerde de routinier ten faveure van Brem Soumaoro en Joey Suk. ,,Ik snap het wel’’, aldus Overgoor. ,,Ik speel de laatste weken gewoon niet goed en de trainer wilde meer fysiek op het middenveld. Toch heb ik vandaag laten zien dat ik aan de bal belangrijk kan zijn voor de ploeg.’’

Invaller

Overgoor mocht al na 23 minuten het veld vanwege de hamstringblessure van Rick Ketting. Hoewel GA Eagles met name na rust aardig voetbal op de mat legde, bleef de ploeg vanwege defensieve wanorde weer met lege handen achter. ,,Met die 2-2 maken we na rust een prima goal via Stefano Beltrame, maar drie minuten later is het alweer gelijk doordat die jonge ongehinderd kan inkoppen’’, bromde Overgoor, die zijn verdedigers ook bij de eerste treffer niet vrijuit zag gaan. ,,Het oogde allemaal wat ongelukkig. Dat mag gewoon niet gebeuren. Ja, je hebt gelijk. OP deze manier is het wel heel lastig om wedstrijden te winnen.’’