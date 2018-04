Overgoor: Deze nederlaag is klap en teleurstelling is groot

,,De euforie is wel voorbij nu. Nee, het seizoen is nog niet over. We moeten door, maar dat deze klap hard aankomt lijkt me helder’’, stelde de Borculose routinier na het onverwachte verlies tegen de hekkensluiter. ,,Dit is wel heel pijnlijk. We kwamen hier met maar één doel en dat was winnen. Daar hebben we alles aan gedaan, alleen dwongen we voor het doel veel te weinig af. Tot dertig meter van hun goal voetbalden we voor rust een van onze betere helften en daar moeten we ons aan vasthouden. We hadden ons veel voorgesteld van dit paasweekend en daarom voelt deze nederlaag als een klap. De teleurstelling is groot.’’

Fortuna

GA Eagles moet zich in een paar dagen tijd oprichten, meent Overgoor, want vrijdag komt koploper Fortuna Sittard naar de Adelaarshorst. ,,Het enige wat we kunnen doen is winnen en zorgen dat het goede gevoel terugkeert. Bij ons, maar ook bij de supporters. Dit is echt zonde, want we hadden de elfde plek weer in beeld. Nu worden we weer teruggeworpen.’’

