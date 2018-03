Overgoor en GA Eagles hebben baat bij mental coach

Winst

De grootste winst voor GA Eagles is dat het achterin aanzienlijk minder kansen weggeeft. Overgoor vormt samen met Jeff Stans de centrale commandokamer van het elftal. Sturend, coachend en werkend in het hart van de ploeg. ,,Ja, ik speel beter en meer vanuit mijn kracht met Jeff naast me’’, bekende Overgoor, die Telstar via doelpuntenmachine Novakovich vlot in de tweede helft langszij zag komen. ,,Doodzonde zo snel na rust’’, bromde Overgoor. ,,Dat mag niet gebeuren. Vooral in de eerste helft speelden we een goede wedstrijd. Kregen onze kansen en kwamen verdiend op 1-0 via Givan (Werkhoven, red.). Het hele plaatje klopte.’’

Te weinig

Bijna dan, want Sam Hendriks had met zijn staat van dienst GA Eagles met twee grote kansen aan een doelpunt moeten helpen. ,,We hadden kunnen winnen, maar het publiek steunde ons en floot ons niet uit. Zij zagen ook dat we er alles aan hebben gedaan’’, aldus Overgoor. Toch is een puntje te weinig om alsnog serieus een gooi te doen naar succes in de laatste fase van de competitie. ,,Vlees noch vis? Ja, zo kun je het wel stellen. We doen onszelf tekort en ik vind dat we meer verdienden vandaag. Een puntje… Daar hebben we niets aan. Niet in de stand en niet in de strijd om de periodetitel. Maar goed, op papier wordt het programma nu wat eenvoudiger de komende weken. Aan ons om aan die reeks overwinningen te aan werken.’’