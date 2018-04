Overgoor en Soumaoro mogen weg bij GA Eagles

Dat heeft technisch manager Paul Bosvelt Overgoor laten weten. Een fikse tegenvaller voor de Borculoër die nog een contract heeft tot volgend jaar zomer in Deventer. Opvallend ook, want hoewel Overgoor niet bezig is aan zijn sterkste seizoen ooit, is de 29-jarige routinier wel een van de stabiele factoren in het huidige rampseizoen. Ook is hij de tweede aanvoerder van de Deventer Jupiler Leagueclub.