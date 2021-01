Overgoor geniet nog met volle teugen bij TOP Oss: ‘Elke minuut die ik kan pakken, pak ik’

Reactie Brouwers boos na verlies GA Eagles: ‘Aan complimen­ten heb ik niets, ik wil winnen en mooie momenten meemaken’

21 januari Luuk Brouwers had stevig de smoor in na de verloren bekerwedstrijd van Go Ahead Eagles. ,,Dit was echt totaal onnodig. Hard gewerkt, goed gedaan… Daar kan ik niets mee. Ik wil winnen, altijd’’, mokte de middenvelder na de onverdiende 1-0 nederlaag bij VVV-Venlo.