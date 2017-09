Overgoor neemt geen risico’s met snelle comeback

Opeens was hij afgelopen week terug op het veld. Totaal onverwacht. Sjoerd Overgoor lacht. Aanzienlijk sneller dan verondersteld na zijn hamstringblessure maakt de door de medische staf klaargestoomde routinier vanavond tegen FC Volendam zijn rentree in de basis bij Go Ahead Eagles.

Daarmee zorgt de woensdag 29 jaar geworden middenvelder ervoor dat de keuzes voor trainer Leon Vlemmings net even wat gemakkelijker worden in de jacht op de eerste competitiezege van het seizoen. ,,Nee, ik neem echt geen risico’s’’, benadrukt Overgoor. ,,Het is verantwoord dat ik speel.’’

Op de tribune in Helmond realiseerde Sjoerd Overgoor zich vorige week dat er van hem actie werd gevraagd. Met Joey Groenbast (enkel) en Rick Ketting (hamstring) vielen in Brabant opnieuw twee poppetjes om in het Deventer ensemble, waarna de mogelijkheden voor een versnelde comeback een nacht door het hoofd van Overgoor maalden. ,,Ik heb in het weekend al gesproken met de trainer. Leon Vlemmings zag ook dat het aanbod schaars werd en samen hebben we besloten dat ik met de medische staf zou proberen om sneller terug te keren.’’

Individueel

Met succes. Dinsdag werkte een Overgoor een loodzware individuele training af met fysiotherapeut Nick van der Horst. De dagen die volgden waren voor de groepssessies. ,,Ik heb geen enkele reactie gehad, kan alles weer doen en ben volledig pijnvrij’’, verklaart Overgoor. ,,Nee, voor mij staat niets een optreden tegen Volendam in de weg.’’

En dus tovert ook trainer Vlemmings een bescheiden glimlach rond de lippen als hij deze donderdagmiddag van het trainingsveld loopt. Immers, Overgoor heeft een cruciale rol, meent Vlemmings. De Achterhoeker praat veel met zijn medespelers en is met zijn ervaring een belangrijke schakel in het Deventer elftal. ,,Als Sjoerd fit genoeg is, dan zet ik ‘m niet op de bank en speelt hij gewoon. Hij is belangrijk voor ons.’’

Talenten