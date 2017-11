Sjoerd Overgoor was zichtbaar aangeslagen en ontdaan door de ontluisterende nederlaag van Go Ahead Eagles tegen FC Dordrecht (0-3). ,,Dit komt hard aan, ja”, zei de middenvelder vrijdagavond met een bedroefd gelaat.

Na de wanvertoning tegen Telstar zinde Go Ahead op revanche, maar de forse uitglijder tegen de Schapenkoppen maakte de stemming er bij de Deventer aanhang niet beter op. Spreekkoren, gericht tegen technisch manager Dennis Bekking. En een hels fluitconcert, gericht tegen de eigen spelersgroep. Dat was wat Go Ahead ten deel viel.

Het was Overgoor niet ontgaan. ,,Ik snap de teleurstelling natuurlijk wel, maar sommigen beginnen wel erg snel te fluiten. Na tien minuten al. Maar goed, we moeten kritisch zijn op ons zelf. Wij schieten als ploeg tekort, simpel zat.”

En dat terwijl tegen FC Dordrecht op papier de sterkst mogelijke formatie binnen de lijnen stond, wist ook Overgoor. ,,Dat klopt, maar we hebben het vandaag niet goed aangepakt tegen een heel defensief ingestelde ploeg. Dordrecht liet ons via de zijkanten voetballen, maar dat deden we niet goed. En er was geen doorkomen aan voor de spitsen, tegen die boomlange verdedigers.”