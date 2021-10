Overijsselse derby tussen GA Eagles en Heracles in handen van Martens

Eredivisie­de­bu­tant Idzes toont zich bij GA Eagles waardig vervanger Nauber

3 oktober Jay Idzes had zaterdagavond in Waalwijk de loodzware opdracht om Gerrit Nauber de vervangen. De Duitse steunpilaar van Go Ahead Eagles kampt met een knieblessure, maar weet na de uitbeurt bij RKC (1-1) dat de 21-jarige Brabander een uitstekende stand-in is.