Paarse muur blijft overeind op saaie avond, clubrecord voor GA Eagles: ‘Weer een punt in ons avontuur door eredivisie’

Geplaagde Schot van GA Eagles wil jaren van fysieke ellende achter zich laten: ‘Het is tijd dat geluk keer mijn kant kiest’

Nee, het geluksengeltje nestelde zich de laatste jaren bepaald niet op de schouder van Frank Ross. Blessure na blessure kwelde het lichaam van het Schotse voetbaltalent van Go Ahead Eagles, die 3,5 jaar geleden in het shirt van Greenock-Morton voor de laatste keer een volledige wedstrijd speelde. In plaats van een flonkerende carrière in de spotlights was er ook in Deventer steeds weer die eenzame strijd op weg naar een comeback. ,,Het is tijd dat het geluk een keer mijn kant kiest.”

26 november