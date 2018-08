Paul Bosvelt: 'Deventer is weer blij als het over Go Ahead gaat'

De frisse wind in de Adelaarshorst voelt als een weldaad. Van de fanshop tot de bestuurlijke burelen op Larenstein, de lach die anderhalf jaar lang ver te zoeken was bij GA Eagles is helemaal terug. Natuurlijk is er de priemende vinger van trainer John Stegeman, die al twee maanden door de oplaaiende en in zijn ogen bedwelmende euforie heen prikt, maar het prille succes vertroebelt vooralsnog niet. De teamgeest en het karakter op het veld zijn de spiegel van een onzichtbare schoonheid op bestuurlijk niveau. Voorzitter Hans de Vroome en technisch manager Paul Bosvelt hebben op meerdere vlakken een team gesmeed. GA Eagles herleeft en gaat met de huidige selectie van 29 spelers smaak geven aan de Keuken Kampioen Divisie. Natuurlijk, altijd lonkt er voor het sluiten van de transfermarkt nog dat ene buitenkansje uit de buitencategorie, maar de echte jacht op versterkingen is gestaakt door Bosvelt.